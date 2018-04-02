Гребенщиков назвал Ленина и Сталина палачами

15:22 02 апреля 2018 0

Гребенщиков припечатал вождей революции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер российской рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в интервью информационному агентству ТАСС назвал Иосифа Сталина и Владимира Ленина палачами.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что в последнее время в России Сталина «опять поднимают на щит», музыкант заявил: «Сталин — палач. Как и Ленин».Гребенщиков назвал «позором и преступлением» факт того, что лидеры Октябрьской революции продолжают лежать на Красной площади в Москве.

«Все, кто сегодня активно пытается заново возвеличить одного и реабилитировать второго, попросту рассчитывают в перспективе занять квартиры расстрелянных и репрессированных», — цитирует музыканта «Ридус». Кроме того, Гребенщиков уточнил, что, в целом, не любит обсуждать политику.