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11 апреля 2018
18:13  11 апреля 2018 0

Покупатели устроили битву на шампурах с охраной «Пятерочки». ВИДЕО

Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, продукты, еда, магазин, продуктовая тележка
Битву с применением торгового инвентаря засняла видеокамераФото: Илья Московец © URA.RU

Полиция Люберец задержала хулиганов, подравшихся с охраной магазина «Пятерочка». Пятеро молодых людей устроили целый бой с применением тележек и шампуров, чтобы похитить сумку с продуктами.

Запись драки попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. На записи видно, как молодые люди, используя свое численное преимущество, нападают на охранников. Те отбиваются, отступают к кассам, где начинают отмахиваться шампурами, держа оборону, сообщает агентство Nation News.

Пока неизвестно, что именно стало поводом для драки. Однако на записи видно также, что в пылу сражения нападавшие утащили сумку с продуктами, воспользовавшись тем, что дверь в подсобку оказалась свободной.

Игорь Чукреев
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