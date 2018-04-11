Битву с применением торгового инвентаря засняла видеокамера
Полиция Люберец задержала хулиганов, подравшихся с охраной магазина «Пятерочка». Пятеро молодых людей устроили целый бой с применением тележек и шампуров, чтобы похитить сумку с продуктами.
Запись драки попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. На записи видно, как молодые люди, используя свое численное преимущество, нападают на охранников. Те отбиваются, отступают к кассам, где начинают отмахиваться шампурами, держа оборону, сообщает агентство Nation News.
Пока неизвестно, что именно стало поводом для драки. Однако на записи видно также, что в пылу сражения нападавшие утащили сумку с продуктами, воспользовавшись тем, что дверь в подсобку оказалась свободной.