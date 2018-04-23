{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:04  23 апреля 2018 7

Польша показала оружие, которым будет отбиваться от российских ракет

Караоке, сумасшедший ученый, автоугонщики, ПВО, Болгария, пво, противовоздушная оборона, зенитный пулемет
Варшава рассчитывает отбиться от воздушного вторжения оружием из прошлого векаФото: depositphotos.com © URA.RU

В случае войны с Россией Польша надеется на советское вооружение, принятое в войска еще в 60-х годах прошлого века. В первую очередь, речь идет о средствах защиты от самолетов и ракет.

При вторжении в воздушное пространство страны Варшава намерена отбиваться зенитно-артиллерийскими комплексами С-60, разработанными в 1940-х годах, и зенитными установками ЗУ-23-2, принятыми на вооружение в 1960 году, сообщает «Федеральное агентство новостей». Последние были, впрочем, модернизированы: им добавили электропривод и систему управления огнем.

В ближайшее время на смену советскому вооружению в Польшу должны поступить американские комплексы Patriot. Соглашение об этом было подписано министерством национальной обороны Польши и Пентагоном в 2017 году. Согласно документу, в 2021—2022 годах США поставят союзнику две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS, отмечают РИА «Новости».

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров