Польша показала оружие, которым будет отбиваться от российских ракет

В случае войны с Россией Польша надеется на советское вооружение, принятое в войска еще в 60-х годах прошлого века. В первую очередь, речь идет о средствах защиты от самолетов и ракет.
При вторжении в воздушное пространство страны Варшава намерена отбиваться зенитно-артиллерийскими комплексами С-60, разработанными в 1940-х годах, и зенитными установками ЗУ-23-2, принятыми на вооружение в 1960 году, сообщает «Федеральное агентство новостей». Последние были, впрочем, модернизированы: им добавили электропривод и систему управления огнем.
В ближайшее время на смену советскому вооружению в Польшу должны поступить американские комплексы Patriot. Соглашение об этом было подписано министерством национальной обороны Польши и Пентагоном в 2017 году. Согласно документу, в 2021—2022 годах США поставят союзнику две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS, отмечают РИА «Новости».