Центробанк рассказал об убытке в 453 млрд и возможной потере 2,6 трлн рублей

01:42 05 мая 2018 0

Центробанк понес серьезные убытки, но избежал колоссальных потерь за счет санаций Фото: Антон Белицкий

В 2017 году Банк России получил убыток в размере 435,308 млрд рублей и едва не потерял еще как минимум 2,6 трлн рублей. Об этом говорится в годовом отчете регулятора, опубликованном на официальном сайте.

Кроме того, расходы Центробанка, как говорится в документе, выросли вдвое — до 758,556 млрд рублей, а доходы снизились на 9,1% — до 391,009 млрд. Отрицательные финансовые показатели привели к тому, что никаких отчислений в резервный и социальный фонды в 2017 году не производились.

Причиной такого результата, как отметили в регуляторе, послужило снижение процентной ставки [процентные доходы банка уменьшились при одновременном увеличении расходов], а также формирование резервов из-за санаций крупных банков. Хотя последний пункт, к слову, сыграл и в плюс.

В отчете говорится, что санация проблемных банков позволила избежать потерь на сумму не менее 2,6 трлн рублей. К такому выводу специалисты регулятора пришли на основе моделирования сценария банкротства Бинбанка, Промсвязьбанка и «ФК Открытие». Всего на оздоровление этих финансовых организаций в 2017 году было потрачено больше 1,4 трлн рублей из Фонда консолидации банковского сектора.