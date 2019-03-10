Названы причины, из-за которых пенсионеры получают минимальные выплаты Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Сегодня 10 марта, воскресенье. Главные темы недели:

Власти одобрили законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов. Теперь за публикациями в соцсетях будут тщательно следить, а нарушителей наказывать штрафами в 100 тысяч рублей.

Владельцев старых машин обложат новым налогом, а вот обладатели «мерсов», напротив, получат льготы. Делается это для того, чтобы «мотивировать» россиян покупать более качественные авто. Рассказываем, с каких городов начнется тестирование закона.

В Госдуме закончили обсуждение материала «URA.RU» «Водителям, у которых нет гаража, хотят запретить покупать машины». Ранее за него агентство назвали fake news и обвинили в «подготовке Майдана». Редакция направила письмо с извинениями за недоработки, а председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил ответ.

На днях волгоградский депутат-единоросс Гасан Набиев назвал «тунеядцами и алкашами» россиян с пенсией в 8 тысяч рублей. По мнению Набиева, они сами виноваты в своей бедности, так как «нормально» не работали. Однако причин, по которым пенсионеры получают маленькие выплаты, гораздо больше.

Российские спецслужбы раскрыли 600 шпионов за 2018 год. Иностранные агенты проникают в военные и финансовые сферы России за ценной информацией. Как силовики разоблачают шпионов и что с ними делают после раскрытия — в нашем материале.

МВД подготовило список «собак-убийц», с которыми нельзя будет гулять без поводков и намордников даже на специально отведенных площадках. Мы выяснили, какие породы псов попали в список и насколько обоснованно разделение собак на опасных и неопасных.