Здание школы обрушилось в Чувашии

Сегодня утром в Чувашии частично обрушилось здание школы. В момент происшествия в помещении находился охранник.
«Обрушилась часть двухэтажного кирпичного здания школы в деревне Большие Чалки в Урмарском районе Чувашии», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в ГУ МЧС по Чувашской республике. Пострадавших, по информации спасателей, нет — в момент обрушения в здании находился только охранник. Прибывшие на место спасатели оцепили территорию школы и начали разбор завалов.
Здание построено в 1974 году, сейчас в ней занимаются 32 ученика и 22 дошкольника. Пока последствия ЧП не будут устранены, дети будут обучаться в образовательных учреждениях соседних населенных пунктов.