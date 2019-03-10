Здание школы обрушилось в Чувашии

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 15:00
Размер текста
-
17
+
Когда здание обрушилось, в нем никого не былоФото: pg21.ru

Сегодня утром в Чувашии частично обрушилось здание школы. В момент происшествия в помещении находился охранник.

«Обрушилась часть двухэтажного кирпичного здания школы в деревне Большие Чалки в Урмарском районе Чувашии», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в ГУ МЧС по Чувашской республике. Пострадавших, по информации спасателей, нет — в момент обрушения в здании находился только охранник. Прибывшие на место спасатели оцепили территорию школы и начали разбор завалов.

Здание построено в 1974 году, сейчас в ней занимаются 32 ученика и 22 дошкольника. Пока последствия ЧП не будут устранены, дети будут обучаться в образовательных учреждениях соседних населенных пунктов.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...