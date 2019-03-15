Boeing из-за технической неисправности сел в Сыктывкаре

Boeing 737 800 авиакомпании «Алроса», следовавший рейсом из Якутии в Москву, 15 марта вынужден был приземлиться в аэропорту Сыктывкара. Причиной незапланированной посадки стала техническая неисправность.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Центра управления полетов перевозчика «Комиавиатранс» и представителей аэропорта. «На запасной аэродром сел борт, его пускают дальше, экипаж будет готовиться к вылету в Москву», — сообщает агентство. Уточняется, что борт с неисправностью «в 11.30 по Москве поставили в план на вылет, неполадки устранили».
На борту судна находились 157 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет. Сейчас клиенты авиакомпании находятся в аэропорту и ожидают свой рейс.
Ранее из-за технических проблем небо во всем мире закрыли для самолетов Boeing 737 МАХ. Судно данной модели рухнуло в Эфиопии 10 марта, через несколько минут после взлета. Все 157 человек, находящиеся на борту, погибли. В Boeing пообещали исправить программное обеспечение самолетов и рассказали, когда они снова появятся в небе.