Boeing из-за технической неисправности сел в Сыктывкаре

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 13:26
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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, самолет, боинг-777-200
Самолет пришлось сажать из-за технических проблемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Boeing 737 800 авиакомпании «Алроса», следовавший рейсом из Якутии в Москву, 15 марта вынужден был приземлиться в аэропорту Сыктывкара. Причиной незапланированной посадки стала техническая неисправность.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Центра управления полетов перевозчика «Комиавиатранс» и представителей аэропорта. «На запасной аэродром сел борт, его пускают дальше, экипаж будет готовиться к вылету в Москву», — сообщает агентство. Уточняется, что борт с неисправностью «в 11.30 по Москве поставили в план на вылет, неполадки устранили».

На борту судна находились 157 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет. Сейчас клиенты авиакомпании находятся в аэропорту и ожидают свой рейс.

Ранее из-за технических проблем небо во всем мире закрыли для самолетов Boeing 737 МАХ. Судно данной модели рухнуло в Эфиопии 10 марта, через несколько минут после взлета. Все 157 человек, находящиеся на борту, погибли. В Boeing пообещали исправить программное обеспечение самолетов и рассказали, когда они снова появятся в небе.

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