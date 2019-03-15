В Boeing назвали сроки возвращения на рынок «опасных» самолетов 737 MAX

На самолетах обновят программное обеспечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В компании Boeing назвали примерную дату возвращения «опасных» самолетов 737 MAX на рынок. Это произойдет не раньше апреля, после того, как будет обновлено программное обеспечение данной модели.

«Boeing заявил, что в ближайшие недели будет совершенствовать программное обеспечение», — пишет газета «Ведомости». Уточняется, что обновление пройдет «по всему парку 737 MAX». Известно, что разработка нового программного обеспечения займет несколько недель. Кроме того, потребуется время, чтобы полностью обновить все Boeing 737 MAX. Член комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Рик Ларсен уточнил, что работы по обновлению самолетов продлятся как минимум до апреля.

Ранее для новейших Boeing 737 MAX закрыли небо по всему миру. На такой шаг авиакомпании пошли из-за авиакатастрофы с самолетом данной модели в Эфиопии. 10 марта борт авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Кению, рухнул через несколько минут после взлета. Все 157 человек, трое из которых были россиянами, погибли. В России, тем временем, нашли замену «опасным» самолетам.