У ребенка глубокая рваная рана Фото: скриншот видео РЕН-ТВ

В подмосковном городе Долгопрудный со стены 12-этажного дома упал кирпич на голову ребенку. Девочку с глубокой раной госпитализировали. Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел возле детского сада в Долгопрудном, передает «РЕН ТВ». Туда приехала мама с шестилетней дочерью, чтобы забрать сына. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как женщина с ребенком стоят возле многоэтажного дома, а кирпич падает прямо на голову девочке, срывая шапку и капюшон. «Я смотрю на ребенка, а на ее голове нет ничего и идет кровь», — цитирует мать пострадавшего ребенка паблик «Типичный Долгопрудный». «Я увидела что-то белое. Рана до черепа», — пояснила мать.

Женщина уточнила, что девочку срочно отвезли в больницу. Там малышке оказали помощь, сейчас она себя чувствует удовлетворительно. Мать написала в полицию заявление на коммунальные службы, допустившие обрушение кирпичного фасада здания.