Порошенко оговорился и поблагодарил «врагов Украины»

Президент говорил о роли военнослужащих в защите государства Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время одного из выступлений в Закарпатье оговорился и поблагодарил жителей региона за защиту врагов страны.

В своей предвыборной речи глава государства говорил о роли военнослужащих в защите государства. «Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных — всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину», — приводит слова Порошенко «Газета.ru».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Петр Порошенко оговорился и назвал Украину «агрессором», выступая на митинге в городе Жолква. Глава государства заметил свою ошибку и исправился, однако, когда он сказал «российский агрессор», присутствующие на акции засмеялись.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Петр Порошенко также участвует в борьбе за президентское кресло. По данным соцопросов, лидером рейтинга является шоумен Владимир Зеленский, на втором месте расположилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а действующий глава государства замыкает тройку.