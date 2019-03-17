В Белграде участники протестной акции прорвали ограждение перед президентским дворцом. Протестующие требуют отставки главы государства.
«Они опрокинули одно из ограждений, которые были установлены», — приводит ТАСС слова президента Сербии Александра Вувича. Однако, подчеркнул сербский лидер, он не боится протестующих граждан. «Все, кто участвует в насилии, будут отвечать в соответствии с законом», — передает RT слова Вувича.
Ранее в Белграде представители оппозиции захватили здание телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии» (RTS), напоминает Nation News. Демонстранты заблокировали входы и выходы из здания, после чего начали бросать в него яйца.