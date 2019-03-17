Протестующие в Сербии попытались штурмом взять президентский дворец. ВИДЕО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 18:32
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Протестующие требуют отставки президентаФОТО: wikipedia.org

В Белграде участники протестной акции прорвали ограждение перед президентским дворцом. Протестующие требуют отставки главы государства.

«Они опрокинули одно из ограждений, которые были установлены», — приводит ТАСС слова президента Сербии Александра Вувича. Однако, подчеркнул сербский лидер, он не боится протестующих граждан. «Все, кто участвует в насилии, будут отвечать в соответствии с законом», — передает RT слова Вувича.

Ранее в Белграде представители оппозиции захватили здание телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии» (RTS), напоминает Nation News. Демонстранты заблокировали входы и выходы из здания, после чего начали бросать в него яйца.

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