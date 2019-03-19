Нижний Тагил может пострадать из-за распродажи активов Абрамовича

Распродажа активов Романа Абрамовича может ударить по россиянам, которые работают на принадлежащих бизнесмену предприятиях. Такое мнение «URA.RU» высказал руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.
«Очевидно, что российский бизнес сегодня всеми силами пытается уйти из-под санкционного прессинга Запада. Полагаю, что именно с этим связаны последние шаги структур, аффилированных с Абрамовичем. Однако зачастую глобальная распродажа активов оборачивается длительным периодом нестабильности», — сказал собеседник агентства.
Он не исключил, что «теоретически лихорадить может начать многие предприятия». «Проблема в том, что некоторые активы, например, Нижнетагильский металлургический комбинат, является системообразующим предприятием. Это означает, что если комбинат встанет, то автоматически остановится и жизнь в городе. Слишком многое на него завязано. Именно поэтому государство порой вынуждено бросать миллиарды на спасение олигархов», — констатировал эксперт.
Ранее структуры, аффилированные с Романом Абрамовичем, уведомили «Евраз» о продаже примерно 25,4 млн обыкновенных акций компании, что составляет примерно 1,8% от общего количества прав голоса, принадлежащих обыкновенным акциям компании. Редакция «URA.RU» направила запрос в «Евраз-НТМК», однако на момент публикации ответа не получила.
Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) входит в холдинг «Евраз» и является градообразующим предприятием. Согласно официальным данным, на предприятии трудится более 15 тысяч работников. При этом население Нижнего Тагила составляет чуть более 350 тысяч человек.