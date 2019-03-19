Нижний Тагил может пострадать из-за распродажи активов Абрамовича

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 15:39
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Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, нтмк, проверка, металлургия, промышленное предприятие, заготовка, замер, рабочий, цех проката широкой балки, нижнетагильский металлургический комбинат, балка
Нижнетагильский металлургический комбинат является для города и региона стратегическим предприятиемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Распродажа активов Романа Абрамовича может ударить по россиянам, которые работают на принадлежащих бизнесмену предприятиях. Такое мнение «URA.RU» высказал руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

«Очевидно, что российский бизнес сегодня всеми силами пытается уйти из-под санкционного прессинга Запада. Полагаю, что именно с этим связаны последние шаги структур, аффилированных с Абрамовичем. Однако зачастую глобальная распродажа активов оборачивается длительным периодом нестабильности», — сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что «теоретически лихорадить может начать многие предприятия». «Проблема в том, что некоторые активы, например, Нижнетагильский металлургический комбинат, является системообразующим предприятием. Это означает, что если комбинат встанет, то автоматически остановится и жизнь в городе. Слишком многое на него завязано. Именно поэтому государство порой вынуждено бросать миллиарды на спасение олигархов», — констатировал эксперт.

Ранее структуры, аффилированные с Романом Абрамовичем, уведомили «Евраз» о продаже примерно 25,4 млн обыкновенных акций компании, что составляет примерно 1,8% от общего количества прав голоса, принадлежащих обыкновенным акциям компании. Редакция «URA.RU» направила запрос в «Евраз-НТМК», однако на момент публикации ответа не получила.

Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) входит в холдинг «Евраз» и является градообразующим предприятием. Согласно официальным данным, на предприятии трудится более 15 тысяч работников. При этом население Нижнего Тагила составляет чуть более 350 тысяч человек.

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