В России объявили о масштабных сокращениях чиновников

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 16:14
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Встреча губернатора СО с новыми Думами Качканара, Верхней Пышмы и других муниципалитетов. Екатеринбург, чиновник, портфель, дресс код
Реформа госслужбы предполагает повышение зарплат чиновниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2020 году в России начнется масштабная реформа государственной службы, заявила первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко. Реформа предусматривает сокращение чиновников и повышение зарплаты тем, кто останется на службе.

Нестеренко отметила, что до конца 2021 года число чиновников центрального аппарата уменьшится на 10 процентов. «Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда», — объяснила она. Нестеренко подчеркнула, что общий фонд оплаты труда (ФОТ) чиновников останется неизменным, пишет «Газета Кемерова».

В ходе реформы планируется увеличить до 60 процентов постоянную часть зарплат чиновников, а стимулирующую часть снизить до 40 процентов, передает сайт VSE42. В Минфине считают, что это позволит поднять оплату труда госслужащих до конкурентного уровня.

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