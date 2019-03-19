В России объявили о масштабных сокращениях чиновников

Реформа госслужбы предполагает повышение зарплат чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2020 году в России начнется масштабная реформа государственной службы, заявила первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко. Реформа предусматривает сокращение чиновников и повышение зарплаты тем, кто останется на службе.

Нестеренко отметила, что до конца 2021 года число чиновников центрального аппарата уменьшится на 10 процентов. «Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда», — объяснила она. Нестеренко подчеркнула, что общий фонд оплаты труда (ФОТ) чиновников останется неизменным, пишет «Газета Кемерова».

В ходе реформы планируется увеличить до 60 процентов постоянную часть зарплат чиновников, а стимулирующую часть снизить до 40 процентов, передает сайт VSE42. В Минфине считают, что это позволит поднять оплату труда госслужащих до конкурентного уровня.