19 марта 2019

Кокорин отметил 28-летие в СИЗО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 04:35
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Александр Кокорин в зале Тверского районного суда г. Москвы. Москва, клетка, кокорин александр
Александра Кокорина поздравили родные и коллегиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Арестованный по обвинению в хулиганстве Александр Кокорин отметил своё день рождения в СИЗО. 19 марта спортсмену исполнилось 28 лет.

В этот день форварду «Зенита» позволили провести часовое свидание с супругой Дарьей Валитовой, которая передала ему в подарок от родителей электрический чайник, пишет RT. Также администрация позволила жене принести с собой чай в термосе и пирожные.

Помимо родственников Кокорина поздравили его коллеги по футбольной команде Артём Дзюба и Юрий Лодыгин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который также сейчас находится в СИЗО, и солист шансон-группы «Бутырка» Олег Симонов. Последний, как сообщает «Газета.ru», пожелал спортсмену скорейшего освобождения и возвращения к близким.

Павел Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий находятся под стражей после двух драк. Молодые люди были арестованы 11 октября по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.

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