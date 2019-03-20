Кокорин отметил 28-летие в СИЗО

Александра Кокорина поздравили родные и коллеги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Арестованный по обвинению в хулиганстве Александр Кокорин отметил своё день рождения в СИЗО. 19 марта спортсмену исполнилось 28 лет.

В этот день форварду «Зенита» позволили провести часовое свидание с супругой Дарьей Валитовой, которая передала ему в подарок от родителей электрический чайник, пишет RT. Также администрация позволила жене принести с собой чай в термосе и пирожные.

Помимо родственников Кокорина поздравили его коллеги по футбольной команде Артём Дзюба и Юрий Лодыгин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который также сейчас находится в СИЗО, и солист шансон-группы «Бутырка» Олег Симонов. Последний, как сообщает «Газета.ru», пожелал спортсмену скорейшего освобождения и возвращения к близким.

Павел Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий находятся под стражей после двух драк. Молодые люди были арестованы 11 октября по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.