Киев задумался о выставлении России счета за «века оккупации»

Киев намеревается выставить России счета за «века оккупации» Крыма Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Киеву надо предъявить счет России за оккупацию Крыма. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Facebook.

«Почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков русской оккупации Украины?» — задался вопросом Климкин. Так он прокомментировал создание в Госдуме РФ специальной рабочей группы, которая должна оценить ущерб экономике Крымского полуострова от действий Киева.

Ранее в НАТО предложили России вернуть полуостров Крым Украине, напоминает «Утро.ру». Об этом говорилось в заявлении Совета Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе в связи с пятой годовщиной проведения референдума в Крыму.

Полуостров Крым стал частью РФ после референдума, который состоялся в 2014 году. Тогда более 95% местных жителей высказались за воссоединение с Россией.