20 марта 2019

Киев задумался о выставлении России счета за «века оккупации»

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 07:34
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Флеш-моб «Крым наш». Екатеринбург, флаг россии, крым наш, триколор
Киев намеревается выставить России счета за «века оккупации» КрымаФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Киеву надо предъявить счет России за оккупацию Крыма. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Facebook.

«Почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков русской оккупации Украины?» — задался вопросом Климкин. Так он прокомментировал создание в Госдуме РФ специальной рабочей группы, которая должна оценить ущерб экономике Крымского полуострова от действий Киева.

Ранее в НАТО предложили России вернуть полуостров Крым Украине, напоминает «Утро.ру». Об этом говорилось в заявлении Совета Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе в связи с пятой годовщиной проведения референдума в Крыму.

Полуостров Крым стал частью РФ после референдума, который состоялся в 2014 году. Тогда более 95% местных жителей высказались за воссоединение с Россией.

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