Поклонская оценила способ Зеленского вернуть Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому на заявление, что Крым вернется в состав страны после смены власти в России. Парламентарий посоветовала украинским политикам не обманывать себя и не выписывать «рецепты по возврату Крыма и Донбасса».
«Украинским политикам лучше не обманывать в первую очередь самих себя, простых украинцев, международное сообщество, чтобы не выписывать в публичном пространстве рецепты по возврату Крыма и Донбасса», — приводит слова Поклонской РИА «Новости».
Депутат уверена, что ни один из будущих президентов России не станет поднимать вопрос о статусе Крыма. А если лидер страны и сделает это, российский народ его быстро поправит и покажет, что такой «руководитель» недостоин своей страны. «Так что рассчитывать на смену власти в России бесполезно», — заявила Поклонская.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Владимир Зеленский назвал главным условием для возвращения Крыма в состав Украины смену власти в России. В качестве одной из мер, которая поможет вернуть полуостров, актер предложил создать русскоязычный канал и показывать крымчанам «реальную жизнь в стране». По его словам, такую идею поддержали американские коллеги.