Молния попала в самолет «Победы», заходивший на посадку в аэропорту Сочи

Молния попала в Boeing 737 авиакомпании «Победа», заходивший на посадку в аэропорту Сочи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, борт летел из Казани. В пресс-службе аэропорта Сочи корреспонденту «URA.RU» уточнили, что пока не располагают информацией о возможном ЧП.
В пресс-службе авиакомпании «Победа» уточнили, что ЧП произошло 23 марта. «Попадание молнии для современного самолета не предоставляет серьезной угрозы. Самолет вчера вечером вылетел во Внуково без пассажиров, сейчас ведутся предусмотренные процедурой технические работы», — уточнили в пресс-службе. Все пассажиры самолета улетели из Сочи по маршруту другими рейсами.