Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко для срыва выборов

По данным ополченцев, Порошенко готовит провокации Фото: официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Президент Украины Петр Порошенко в преддверии выборов в стране приготовил для Донбасса «подлый план». Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. По его словам, провокация ополченцев позволит сорвать голосование в стране.

Безсонов пояснил, что подготовленный к открытию контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» будет заминирован, а провокация состоится после пропуска мирных жителей на территорию Луганской народной республики (ЛНР). «Прихвостни Порошенко закрывают КПВВ «Станица Луганская» и насильно отправляют мирных жителей на минные поля в районе КПВВ «Золотое», — цитирует RT Безсонова. Представитель ДНР отметил, что жертвы будут представлены как «очередной акт агрессии» со стороны ополченцев.

В конце января Безсонов сообщил, что в ДНР взяли в плен украинского военнослужащего, напоминает «Национальная служба новостей». Солдат приблизился к позициям ополченцев в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По словам представителя ДНР, информация об агрессивных планах Киева в Донбассе получили подтверждение.

Президентские выборы на Украине намечены на 31 марта. На пост руководителя страны претендуют 39 кандидатов, в том числе глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский и действующий национальный лидер Петр Порошенко.