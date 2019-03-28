Умер хоккеист, игравший за свердловский «Автомобилист»

Известный в прошлом хоккеист скончался в возрасте 62 лет фото: сайт «Подмосковье сегодня»

Хоккеист Сергей Подгорцев скончался в своем доме в Электростали Московской области. Спортсмену было 62 года, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

«Подгорцев скоропостижно ушел из жизни», — сообщает издание. Уточняется, что спортсмен умер около недели назад, однако известно о его кончине стало только сейчас. О смерти Подгорцева сообщили во время панихиды по заслуженному тренеру РСФСР Владимиру Мариничеву.

Сергей Подгорцев — бывший игрок многих именитых советских хоккейных команд. Он был нападающим в «Спартаке», «Кристалле», «Тракторе», «Химике» и свердловском «Автомобилисте», несколько раз становился призером чемпионата СССР, а в 1976 году выиграл молодежное хоккейное первенство мира. После ухода из спорта хоккеист остался жить в Московской области.