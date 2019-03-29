Аэропорт Кольцово проиграл красноярскому авиаузлу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» и аэропорт Красноярска подписали соглашение о создании хаба в сибирском городе. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее для создания новой точки базирования также рассматривался Екатеринбург (аэропорт Кольцово).

«Красноярск станет для Аэрофлота вторым базовым аэропортом, в нем будут базироваться современные самолеты, включая отечественные SuperJet 100», — сказано в официальном сообщении компании «Аэрофлот». Начало работы авиаузла запланировано на 2020 год. «К 2023 году годовой пассажиропоток компании Аэрофлот в Красноярске сможет достичь 1 млн человек», — говорится в сообщении.

Аэропорт в Красноярске открылся полтора года назад. «Авиаузел получит стимул для дальнейшего развития, а жители края и гости получат дополнительные возможности для путешествий и развития деловых связей», — сообщил гендиректор международного аэропорта Красноярск Андрей Метцлер.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует создать три новых региональных базы и один международный хаб. Для создания новой точки базирования рассматривались Красноярск (Емельяново) и Екатеринбург (Кольцово).