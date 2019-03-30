Момент трагической смерти автогонщика на чемпионате РФ попал на видео

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
30 марта 2019 в 19:12
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Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, гонка, ралли
Машина сорвалась со склона горыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На чемпионате России по трофи-рейдам в Геленджике Краснодарского края произошел несчастный случай. Во время подъема в гору внедорожник сорвался вниз, в результате чего погиб водитель машины, а штурмана госпитализировали с тяжелыми травмами. Момент трагедии был зафиксирован видеокамерой.

На кадрах видно, что автомобиль резко начинает катиться назад, после чего множество раз переворачивается на большой скорости. «Вызывайте „скорую“!» — говорят люди, которые наблюдают за происшествием. В краевом минздраве уточнили, что сейчас штурман находится в реанимации, передает «Интерфакс».

Чемпионат России по трофи-рейдам проходит в Краснодарском крае с 29 марта. В соревнованиях принимают участие экипажи более чем из 50 регионов страны.

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