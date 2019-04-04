У миллиардеров-долгожителей обнаружились серьезные проблемы

Наследники готовы судиться за деньги состоятельных родственников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американские престарелые миллиардеры страдают из-за тяжб с наследниками, а также переживают из-за своего бизнеса. Как удалось выяснить изданию Bloomberg, богачи не торопятся передавать бразды правления молодым наследникам.

Эксперты отмечают, что нежелание престарелых миллиардеров отходить от дел увеличивает риск судебных тяжб, а также угрожает перспективам развития бизнеса. По данным издания, средний возраст миллиардера составляет сейчас около 67 лет. В ближайшие 20 лет к их наследникам может перейти примерно 3,4 трлн долларов.

В марте этого года Forbes обновил свой рейтинг богатейших людей мира. Самым богатым российским миллиардером, как писало «URA.RU», стал председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, сместивший с первого места рейтинга владельца НЛМК Владимира Лисина. Самым богатым мужчиной планеты стал 55-летний Джефф Безос — глава крупнейшего в мире интернет-ретейлера Amazon. Состояние американца оценивается в 131 миллиард долларов.