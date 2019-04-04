Актер Краско решил жениться в пятый раз

Российский актер Иван Краско сделал предложение своей экс-супруге Наталье Вяль. Если женщина даст согласие, то для 88-летнего артиста этот брак станет пятым.
«После развода с молодой супругой Натальей Шевель Иван Краско вернулся к третьей жене (Наталье Вяль — прим. ред.). Актер снова позвал возлюбленную замуж, однако та пока не дала согласия», — пишет портал «Дни.ру». Сообщается, что Краско пообещал Вяль «больше не влюбляться» и остаться с ней «до конца».
Актер театра и кино Иван Краско был женат четырежды. Последний брак он заключил с актрисой Натальей Шевель, которая младше его на 60 лет. Пара разошлась из-за того, что девушка отказалась рожать актеру детей. С художницей Натальей Вяль, которая младше Краско на 47 лет, артист уже был в браке — женщина стала его супругой в 2001 году, а в 2011-м пара подала на развод.