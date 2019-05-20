Соловьев посмеялся над идеей Зеленского устроить раздачу украинских паспортов

Российский телеведущий Владимир Соловьев посмеялся над предложением президента Украины Владимира Зеленского всем эмигрантам получать украинские паспорта и переезжать в страну. Свое мнение журналист высказал на личной странице в Twitter.
«Пообещал паспорта раздать, правда, критерии не уточнил», — написал Соловьев. Телеведущий также напомнил, что Зеленский позвал украинцев переезжать на свою историческую родину: «Кто готов поехать?».
Во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что в мире проживает 65 миллионов украинцев (на Украине их — чуть более 32,5 млн). «Всем, кто готов строить новую страну, я предоставлю украинское гражданство, вам следует ехать не в гости, а домой», — цитирует RT Зеленского.
Также в процессе вступления в должность президента Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов в парламент. Своей первой задачей новый президент Украины считает прекращение огня в Донбассе, пишет телеканал 360. «Я готов на все, чтобы наши герои больше не погибали», — сказал Зеленский.