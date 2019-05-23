Семья экс-министра Абызова осталась без денег

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 21:22
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Совещание с Юрием Чайкой в прокуратуре Свердловской области. Екатеринбург, абызов михаил
Семья Михаила Абызова осталась без денегФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ближайшие родственники экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова остались без денег. Об этом сообщил адвокат бывшего чиновника Сергей Дрозда в ходе заседания в Басманном суде Москвы.

«Сын и гражданская жена, у которой малолетний ребенок, сейчас остались без средств к существованию», — приводит агентство «Интерфакс» слова Дрозды. Адвокат напомнил, что Абызов, находясь под арестом, смог перевести сыну и гражданской супруге по 30 миллионов рублей. Однако, как отметил Дрозда, следователи успели арестовать счета экс-чиновника и заморозить эти средства. Таким образом семья Абызова осталась без денег.

Дрозда назвал такое поведение силовиков «национальной забавой». «Человека посадить, лишить семью средств к существованию и посмотреть, выживут или не выживут», — высказался адвокат экс-министра.

Результатом заседания стало продление Абызову срока ареста на два месяца. «Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля», — пишет РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

Экс-министра Абызова задержали 27 марта, спустя некоторое время после его прибытия в Россию. В тот же день в новосибирском филиале Сибирской генерирующей компании следователи изъяли документы, связанные с делом Абызова, напоминает ИА FlashSiberia. Его счета арестовали 10 апреля из-за попытки вывода средств, напоминает «Национальная служба новостей». Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании преступного сообщества.

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