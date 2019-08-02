02 августа 2019

Выяснилось, какие машины стали чаще покупать россияне

© Служба новостей «URA.RU»
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Элитные автомобили. Екатеринбург, руль, элитный автомобиль
Россияне чаще отдают предпочтение машинам с «автоматом»Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россияне стали чаще покупать легковые машины с автоматической коробкой передач (АКПП). В первой половине 2019 года было куплено 453,3 тысячи таких автомобилей. Это на 3% больше, чем годом ранее, следует из исследования агентства «Автостат».

Эксперты отмечают, что около 60% всех машин с автоматической трансмиссией приходится на пять марок. «С большим отрывом лидирует здесь KIA — продажи машин этой марки с „автоматами“ составили 93,5 тысячи экземпляров», — говорится в исследовании. Далее расположились другие азиатские бренды — Hyundai (67,6 тысячи штук) и Toyota (43,5 тысячи штук). Чуть меньше спрос на Volkswagen (37,5 тысячи штук) и Skoda (26,5 тысячи штук).

Продажи машин с АКПП растут на фоне падения всего авторынка в России. По данным аналитиков, в за первые шесть месяцев этого года рынок автомобилей сократился на 2%.

Ранее «Автостат» сообщал, что за первые пять месяцев 2019 года россияне купили на 33% больше машин с типом кузова лифтбэк. Как уточняет RT, всего в январе—мае было продано 40 тысяч таких авто.

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© Служба новостей «URA.RU»
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