Выяснилось, какие машины стали чаще покупать россияне

Россияне стали чаще покупать легковые машины с автоматической коробкой передач (АКПП). В первой половине 2019 года было куплено 453,3 тысячи таких автомобилей. Это на 3% больше, чем годом ранее, следует из исследования агентства «Автостат».
Эксперты отмечают, что около 60% всех машин с автоматической трансмиссией приходится на пять марок. «С большим отрывом лидирует здесь KIA — продажи машин этой марки с „автоматами“ составили 93,5 тысячи экземпляров», — говорится в
Продажи машин с АКПП растут на фоне падения всего авторынка в России. По данным аналитиков, в за первые шесть месяцев этого года рынок автомобилей сократился на 2%.
Ранее «Автостат» сообщал, что за первые пять месяцев 2019 года россияне купили на 33% больше машин с типом кузова лифтбэк. Как уточняет RT, всего в январе—мае было продано 40 тысяч таких авто.