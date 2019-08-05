Экономист раскритиковал исследование о росте зарплат в 20 раз

Рост зарплат, о котором говорят исследователи, не спасает россиян от нищеты, уверен Михаил Хазин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разница между доходами россиян на самом деле значительно больше, а рост зарплат не говорит о росте благосостояния. Об этом рассказал корреспонденту «URA.RU» экономист, член «Изборского клуба» Михаил Хазин, комментируя опубликованное исследование РИА «Новости».

Согласно данным исследователей, лишь у 12% россиян заработная плата превышает 75 тысяч рублей. При этом за последние 20 лет зарплата россиян увеличилась в 20 раз и сейчас составляет в среднем 30 тысяч рублей.

«Расслоение в обществе значительно более сильное, чем представлено в данном исследовании, — сообщил экономист. — На самом деле доходы различаются не в пять раз, если говорить о том, что одни получают меньше 15 тысяч рублей, а другие — больше 75 тысяч рублей, а больше». По мнению Хазина, не учтены доходы части населения, значительно превышающие зарплаты в указанном исследователями интервале.

При этом, несмотря на то, что за последние 20 лет зарплаты увеличились в 20 раз, говорить о росте благосостояния населения не следует. «У нас поднимается порог бедности, — заявил экономист. — Все больше людей, даже имея работу, оказываются в тотальной нищете».

Экономисты не первый раз сомневаются в объективности подобных исследований. Ранее эксперты раскритиковали заявление о том, будто разрыв между самыми богатыми и самыми бедными работниками сократился, напоминает «Национальная служба новостей».