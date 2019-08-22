Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись со дна Атлантического моря, на котором видны разрушения корабля «Титаник», который затонул в 1912 году. Отмечается, что это первое за 14 лет погружение к океанскому лайнеру.
В отчете, который был опубликован экспедицией, сказано о сильных повреждениях корпуса корабля в результате коррозии и жизнедеятельности микроорганизмов. На видеозаписи видно, как происходит разрушение корпуса. Корабль полностью покрылся ржавыми сосульками, и сам корпус заметно проседает.
«Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять еще несколько десятилетий», — рассказал РИА «Новости» руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.
Британский пароход «Титаник», принадлежавший компании «Уайт Стар Лайн», затонул 15 апреля 1912 году после столкновения с айсбергом. Это был первый и последний рейс корабля. Во время кораблекрушения погибли около полутора тысяч человек из 2208. Выжили 704 человека.