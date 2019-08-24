В Абхазии признали, что «бездарно транжирят» деньги России

В Абхазии на деньги из России предлагают создавать новые рабочие места Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба заявил, что страна «бездарно транжирит» деньги, которые выделяет ей Россия. Об этом политик рассказал время теледебатов перед президентскими выборами в республике.

Адзынба назвал «мифом» разговоры о том, что россия не заинтересована в развитии Абхазии, пишет РИА «Новости». «Если бы Россия этого не хотела, у нас не было бы этой многомиллиардной помощи, которую мы так бездарно транжирим», — заявил политик.

Шамиль Адзынба отметил, что поступающие деньги из РФ нужно вкладывать в создание новых рабочих мест в республике, а также в реальный сектор экономики.