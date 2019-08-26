Рынска ждет ребенка от покончившего с собой Малашенко

Божена Рынска заявила, что продолжает борьбу с депрессией Фото: bozhenarynska, Instagram

Вдова бывшего гендиректора телеканала НТВ Игоря Малашенко, светский обозреватель Божена Рынска заявила, что у нее появится ребенок от мужа, который в феврале покончил с собой. Об этом Рынска написала на своей странице в Facebook, отметив, что в данный момент она продолжает борьбу с депрессией.

«У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам. <…> Тяну себя из мрака депрессии изо всех сил — доползаю до врачей, мы вместе меняем препараты. Евгения Игоревна не гарантия, что меня не утянет на дно до ее появления», — сообщила Рынска.

По ее словам, ребенка вынашивает суррогатная мать, и журналистке «придется собирать деньги по фейсбуку» на оплату ее услуг. «Потому что все мое богачество ушло на американских адвокатов. Надеюсь воспитать мою девочку в любви и уважении к Игорю», — написала журналистка, пообещав назвать дочку Евгенией.

В марте Рынска в интервью телеведущей Ксении Собчак заявила о намерении завести ребенка от Малашенко, тело которого нашли в Испании за месяц до этого. Тогда она рассказала, что у нее было несколько готовых эмбрионов, которые «нужно подсаживать» суррогатной матери.