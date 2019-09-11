Роспотребнадзор назвал самые опасные продукты в ресторане

Самыми опасными блюдами считаются салаты и изделия из мяса Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты в ресторанах самые опасные и могут привести к возникновению инфекции. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции: многокомпонентные салаты (в первую очередь, с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень», — сообщили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении после обеда в ресторане. Помимо обязательного обращения к врачу, необходимо написать претензию владельцу заведения, приложив копии чека и медицинского заключения. Пострадавший вправе потребовать возместить стоимость еды и лечения. В крайнем случае можно обратиться в суд и написать жалобу в Роспотребнадзор.