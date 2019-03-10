Депутат Верховной рады признал, что Европа устала от Украины

Бойко уверен, что переворотов во время выборов нужно избежать Фото: depositphotos.com © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко заявил, что Европа устала от Украины. Европейцам, по словам Бойко, надоели украинские реформы и неверно выбранный политический путь нынешнего правительства.

«У Европы есть усталость от Украины, от ухудшения жизни населения, от провала с реформами, но она вынуждена тащить ее, как чемодан без ручки. Очевидно, что правительство идет не по тому пути, который им задали», — передает сайт argumenti.ru слова Бойко. По словам политика, усталость европейцев накопилась из-за участия в дипломатической группе «Нормандская четверка», которая создана для урегулирования конфликта на Донбассе. В группу входят Россия, Германия, Франция и Украина.

Бойко отметил, что сложную ситуацию в стране могут разрешить предстоящие выборы, новый глава государства и новое правительство. При этом, по словам депутата, в стране необходимо избежать переворотов.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 человека. Ранее сообщалось, что в аккредитации в качестве наблюдателей на выборы было отказано ряду немецких политиков.