Силовики задержали двух подозреваемых по делу главного вора России

В Москве сотрудники полиции арестовали Михаила Коровина и Лоретиса Виткаускаса, подозреваемых в похищении и убийстве подмосковного депутата Татьяны Сидоровой. На причастность к убийству проверяется и вор в законе номер один Олег Медведев (Шишкан).
«Арестованные стали новыми фигурантами расследования обстоятельств расправы над подмосковным депутатом Татьяной Сидоровой и членами ее семьи, совершенной в 2012 году», — передает «
Шишкан и Сидорова были бизнес-партнерами. При поддержке вора в законе женщина возглавила совхоз «Раменское», а также стала районным депутатом. В 2012 году Сидорова вместе с мужем, сестрой и сыном исчезла, в их доме нашли следы крови. Тела пропавших так и не обнаружили.
Медведева арестовали 15 июля на два месяца. Шишкан обвиняется в «занятии высшего положения в преступной иерархии». На данный момент Шишкан признан главным вором России после того, как в 2018 году в тюрьму отправился самый авторитетный вор Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой. Однако его так и не признал «боссом» коллега по криминальному миру Надир Салифов по кличке Гули.