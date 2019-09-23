22 сентября 2019

Силовики задержали двух подозреваемых по делу главного вора России

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция правозащитника Льва Пономарева у здания ФСБ на Лубянской площади. Москва, автозак, полиция, задержание
Новые подозреваемые по делу, в котором фигурирует Шишкан, арестованыФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве сотрудники полиции арестовали Михаила Коровина и Лоретиса Виткаускаса, подозреваемых в похищении и убийстве подмосковного депутата Татьяны Сидоровой. На причастность к убийству проверяется и вор в законе номер один Олег Медведев (Шишкан).

«Арестованные стали новыми фигурантами расследования обстоятельств расправы над подмосковным депутатом Татьяной Сидоровой и членами ее семьи, совершенной в 2012 году», — передает «Коммерсант». Арест Коровина и Виткаускаса санкционировал Басманный суд Москвы. Подозревыемые будут находиться под стражей до 18 ноября.

Шишкан и Сидорова были бизнес-партнерами. При поддержке вора в законе женщина возглавила совхоз «Раменское», а также стала районным депутатом. В 2012 году Сидорова вместе с мужем, сестрой и сыном исчезла, в их доме нашли следы крови. Тела пропавших так и не обнаружили.

Медведева арестовали 15 июля на два месяца. Шишкан обвиняется в «занятии высшего положения в преступной иерархии». На данный момент Шишкан признан главным вором России после того, как в 2018 году в тюрьму отправился самый авторитетный вор Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой. Однако его так и не признал «боссом» коллега по криминальному миру Надир Салифов по кличке Гули.

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