Грузовой корабль был пришвартован на ремонт Фото: pixabay.com / Pixabay License

В порту Ульсан в Южной Корее произошел взрыв на грузовом судне, которое стояло на ремонте. Среди членов экипажа находились россияне.

«На судне находились 25 иностранных членов экипажа, все они были спасены. В результате взрыва загорелось также другое судно, расположенное рядом», — сообщают «Известия». По данным местных СМИ, среди членов экипажа было 10 россиян, в том числе капитан судна. На корабле также находились граждане Филиппин.

Грузовое судно Stolt Groenland ходило под флагом Кайманских островов и перевозило нефтепродукты. После взрыва на корабле начался пожар. В результате пострадали десять человек, сообщает RT.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в российских водах Японского моря браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников, когда те пытались задержать нарушителей. Пограничники обнаружили две шхуны и 11 мотоботов, экипаж которых занимался браконьерством. После нападения силовики задержали 161 иностранного рыбака.