Россия хочет провести обмен пленными с Украиной в новом формате

Дмитрий Песков подчеркнул, что для обмена в новом формате нужна готовность обеих стран
Россия хочет осуществить обмен задержанными и заключенными с Украиной в формате «всех на всех», рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правда, он заметил, что для этого нужна готовность обеих стран.
«Российской стороной было давно отмечено, что мы были бы рады осуществить обмен „всех на всех“, и это должно быть окончательной целью. Но все зависит от готовности двух стран. Определенная работа в этом контексте продолжается», — сообщил Песков.
Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что между Россией и Украиной через несколько дней может пройти новый «масштабный обмен» удерживаемыми лицами. Предыдущий подобный обмен в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября, напоминает агентство Nation News.