Бойцы Росгвардии обвинили командира в связях с вором в законе Шакро Молодым

Экс-сотрудники Росгвардии написали разоблачительное письмо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Булат» подмосковного управления Росгвардии обвинили своего начальника подполковника Алексея Касьяна в связях с вором в законе Шакро Молодым. Бывшие СОБРовцы написали письмо руководителям СКР, Росгвардии, Генпрокуратуры, администрации президента, ФСБ. Авторы сообщения настаивают на проверке правоохранителя.

По словам обвинителей, Касьян участвовал в перестрелке возле московского ресторана Elements в 2015 году. Тогда группировка Шакро Молодого требовала деньги у хозяйки ресторана, однако женщина вызвала полицию, и началась перестрелка. Два человека погибли, еще четверо были госпитализированы. Авторы письма настаивают, что Касьян смог тогда избежать наказания, так как находится под покровительством своих руководителей.

Кроме того в официальном письме обвинителей, опубликованном в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте», сказано, что Касьян создал особую «группировку» для решения задач криминалитета. Также по словам авторов разоблачительного сообщения, Касьян до сих пор поддерживает отношения с Шакро Молодым и параллельно служит в Росгвардии.

Получить комментарий у представителей Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии не удалось. В ведомстве попросили журналиста «URA.RU» направить официальный запрос.