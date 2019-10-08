Телеведущий Соловьев будет обсуждать Украину в своем шоу, несмотря на критику Путина

Владимир Соловьев полагает, что говорить об Украине на российском ТВ просто необходимо Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев заявил о том, что в эфире своего шоу на канале «Россия 1» говорит об Украине только правду. Таким образом он косвенно отреагировал на критику президента РФ Владимира Путина за очернение Украины на российском телевидении.

«Наша политика очень простая: мы говорим правду. Если она обижает кого-то из наших украинских телезрителей, то это тоже неплохо — заставляет их одуматься и посмотреть на себя другими глазами. <…> Плюс Украина — это же альтернативная реальность. Она за нас отрабатывает те пути, которыми мы, к счастью, не пошли», — рассказал журналист в интервью «Комсомольской правде», подчеркнув, что обязательно продолжит обсуждать украинскую политику в эфире своего шоу.

Соловьев уточнил, что внутренняя политика РФ в его программе также обсуждается. «У нас каждая третья часть программы — внутренняя. И мы же не случайно ее ставим в конец. Когда был период, связанный с изменениями в пенсионном законодательстве, мы постоянно говорили об этом. И цифры не были высокими», — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе Валдаского форума публично заявил о том, что российские журналисты неправильно поступают, когда выставляют Украину в невыгодном свете в эфире федеральных телеканалов. Ведущая шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева в ответ парировала, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением этой страны, напоминает RT. С ней согласился ее супруг и соведущий Евгений Попов, заявивший, что без обсуждения политической жизни Украины на российском ТВ не обойтись.