В России изменят закон об алиментах

Неплательщики алиментов теперь не смогут избежать уголовной ответственности, делая нерегулярные маленькие выплаты. Такой законопроект разрабатывает Министерство юстиции РФ.
«Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста», — пояснили в Минюсте. Также закон поможет повысить оперативность принудительного исполнения судебных актов, пишет РИА «Новости».
Действующая статья 157 УК РФ предусматривает ответственность за невыплату алиментов без уважительных причин, причем человек уже должен иметь административное наказание за невыплату.
Ранее Минюст предложил обязать разведенных родителей дополнительно оплачивать детям жилье, напоминает RT. Если ребенок таких родителей живет отдельно и ему необходима новая жилплощадь, то его могут признать нуждающимся в улучшении жилищных условий. В таком случае родителям могут назначить дополнительные алименты.