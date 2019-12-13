Звезда 90-х Андрей Губин вернется на сцену

Российский певец и звезда 90-х Андрей Губин решил вернуться на сцену. О его камбэке рассказал продюсер Тарас Ващишин.
«У меня хорошие новости для огромной армии поклонников Андрея. Теперь я чувствую: он вернется», — написал в Instagram продюсер, опубликовав фотографию с Губиным из студии. Он добавил, что сейчас работает с певцом над его новым проектом.
Ващишин сообщил, что Андрей Губин планирует записывать новые треки и устроить гастрольный тур, однако не стал раскрывать подробности. Также он добавил, что не может точно сказать, когда певец вернется на сцену, однако уверил, что это произойдет.
Ранее артисту поставили диагноз левосторонняя прозопалгия лица, из-за чего он не смог работать на эстраде, перестал появляться на публике и общаться с журналистами, напоминают argumenti.ru.