Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад проводит геноцид украинского народа руками президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
«На Украине происходит под их, непосредственно западным, руководством как раз наглядная реализация их концепции. Там уже отмена происходит вместе с уничтожением», — сказала Захарова в интервью ТАСС. Дипломат отметила, что на Украине происходит уничтожение культуры и переформатирование народа.
Захарова подчеркнула, что рассматривает происходящее как «геноцид украинского народа руками Зеленского». По ее словам, это «очередная инсценировка по приводу к власти человека, который должен осуществить задуманное ранее — уничтожить Украину и украинцев».
В 1991 году численность населения Украины достигала 52 миллионов человек, тогда как к 2021 году этот показатель снизился до приблизительно 44,3 миллиона. Согласно информации, предоставленной ООН, в 2022 году территорию страны покинули порядка 6,7 миллиона жителей.
