Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден княгини Ольги III

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени. Церемония награждения состоялась в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии.
Награда приурочена к дню рождения Симоньян и вручена «во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе». Патриарх Кирилл охарактеризовал главреда RT как человека, который «борется и за Родину, и за Церковь», сообщает РИА Новости.
Также церковные награды получили губернатор Владимирской области Александр Авдеев и живописец Филипп Москвитин. Орден святой княгини Ольги учрежден в 1988 году и вручается исключительно женщинам за особые заслуги.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил вручить орден Святого благоверного князя Александра Невского II степени учредителю Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд» Андрею Симановскому в честь его 65-летия. Награду передал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.