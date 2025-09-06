Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден княгини Ольги III

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени. Церемония награждения состоялась в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии.

Награда приурочена к дню рождения Симоньян и вручена «во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе». Патриарх Кирилл охарактеризовал главреда RT как человека, который «борется и за Родину, и за Церковь», сообщает РИА Новости.

Также церковные награды получили губернатор Владимирской области Александр Авдеев и живописец Филипп Москвитин. Орден святой княгини Ольги учрежден в 1988 году и вручается исключительно женщинам за особые заслуги.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил вручить орден Святого благоверного князя Александра Невского II степени учредителю Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд» Андрею Симановскому в честь его 65-летия. Награду передал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

