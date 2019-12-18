Герой России, видевший Землю из космоса, знает, от чего может погибнуть наша планета

Космонавт знает, что экологическая катастрофа Земле не грозит Фото: Pixabay.com

Герой России космонавт Геннадий Падалка, считает что для Земли страшны не техногенные и экологические катастрофы, а конфликты между людьми и странами. Об этом он заявил в Китае, где представляет туристический потенциал РФ, а также мероприятия чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.

Падалка рассказал, что когда он из космоса возвращается на Землю, ему часто задают вопросы о том, как меняется планета, как на нее влияют катастрофы планетарного масштаба. «Многие думают, что это может быть изменения климата, глобальное потепление или похолодание, а может быть это экологические катастрофы, вызванные нашей техногенной деятельностью», высказывает предположение космонавт, свова которого приводят РИА «Новости». На самом деле, по словам Падалки это ни первое, ни второе. «Основная проблема — это конфликты между людьми, между странами на Земле», — отметил космонавт.

Он отметил, что в космосе плечом к плечу работают космонавты из 15 государств, они ежедневно в экстремальных условиях ведут строительство космического города и многим из них непонятно, почему нельзя использовать те же самые подходы в отношениях друг к другу на Земле, добавляет «Национальная служба новостей».