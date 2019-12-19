18 декабря 2019

Депутаты украинской Рады устроили драку прямо на заседании. ВИДЕО

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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Заседание комитета Верховной рады пришлось досрочно закрытьФото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины

На заседании комитета Верховной рады по аграрной и земельной политике произошла потасовка между депутатами фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильей Кивой и «Слуга народа» Андреем Мотовиловцем. Видео произошедшего появилось в интернете.

«Заседание из-за случившегося сначала приостановили, а потом досрочно закрыли», — сообщает телеканал 360. Отмечается, что фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» предложила установить крайний срока рассмотрения поправок к законопроекту о земельном рынке до вечера 19 декабря. Однако эту инициативу не поддержали на голосовании. Согласно поправкам, земли могут разрешить продавать физическим и юридическим лицам, в том числе иностранцам.

Представители «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы» возмутились и начали требовать прекращения заседания. Между Кивой и Мотовиловцем назрел конфликт, который перешел в потасовку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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