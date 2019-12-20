Стало известно, каким оружием владел стрелявший у здания ФСБ

Мужчина, открывший стрельбу у здания ФСБ в Москве, владел двумя видами оружия. У него было заявление на их ношение и хранение.
Как сообщает телеканал 360, заявление было подано в полицию весной 2011 года. Согласно копии документа, опубликованной изданием, на мужчину были зарегистрированы бесствольный пистолет для самообороны «Оса» и газовый пистолет ИЖ 79-8. В документах также были указаны и личные данные владельца, в том числе адрес регистрации.
Мужчина устроил стрельбу на Большой Лубянке вечером 19 декабря. По данным Следственного комитета России, погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших было гражданское лицо. Сам стрелок был ликвидирован.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), напоминает «Национальная служба новостей». Позднее дело было передано в центральный аппарат СК по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.