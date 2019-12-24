Водителям автобусов и фур ограничили рабочий день

Водители автобусов и фур не смогут находиться за рулем больше девяти часов в сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство решило ограничить водителям фур и автобусов время непрерывной езды за рулем. О поправках в правила дорожного движения сообщил «Интерфакс» со ссылкой на профильные ведомства.

«Водители фур с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн и автобусов не смогут проводить за рулем более девяти часов в сутки, причем каждые 4,5 часа они должны будут останавливаться и отдыхать», — говорится в поправках к ПДД, внесенных Минтрансом. При этом два раза в неделю водителям в качестве исключения можно будет находиться за рулем по десять часов.

Помимо этого, водители могут находиться за рулем больше времени, если в момент окончания лимита в 4,5 часа они находятся вдали от оборудованной стоянки. Проверить выполнение новых требований смогут должностные лица, которым водители фур и автобусов по требованию должны будут предоставлять доступ к тахографу и карте водителя.

Пока не известно, когда новые правила официально вступят в силу.