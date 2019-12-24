Стрелка с Лубянки проверяют на связь с террористами

Жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, проверяют на связь с террористическими организациями. Сейчас следователи анализируют информацию со всех изъятых из квартиры Манюрова информационных носителей.
«В его контактах обнаружены лица, подозреваемые в причастности к деятельности организаций террористического толка», — сообщает РБК со ссылкой на источники. Сопровождением расследования займутся сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. По данным издания, следователи проверяют информацию по телефонным звонкам, денежным переводам, записным книжкам, найденным при обыске квартиры стрелявшего.
Ранее Манюрова подозревали в участии в националистическом движении «Этническое национальное объединение». Оно выступает за единство русских, украинцев и белорусов. По мнению депутата Госдумы РФ Евгения Федорова, стрельба на Лубянке была инициирована британскими секретными службами, передает агентство Nation News.
В Москве 19 декабря произошла стрельба возле здания ФСБ на Большой Лубянке. Житель Подмосковья Евгений Манюров открыл огонь, в результате погибли двое силовиков, еще пять человек были ранены. Сам стрелок был ликвидирован.