Стрелка с Лубянки проверяют на связь с террористами

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Клипарт depositphotos.com, оружие, терроризм, автоматы, террористы, военные действия, сирийцы
В контактах стрелка обнаружили лиц, которых подозревают в терроризмеФото: depositphotos.com

Жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, проверяют на связь с террористическими организациями. Сейчас следователи анализируют информацию со всех изъятых из квартиры Манюрова информационных носителей.

«В его контактах обнаружены лица, подозреваемые в причастности к деятельности организаций террористического толка», — сообщает РБК со ссылкой на источники. Сопровождением расследования займутся сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. По данным издания, следователи проверяют информацию по телефонным звонкам, денежным переводам, записным книжкам, найденным при обыске квартиры стрелявшего.

Ранее Манюрова подозревали в участии в националистическом движении «Этническое национальное объединение». Оно выступает за единство русских, украинцев и белорусов. По мнению депутата Госдумы РФ Евгения Федорова, стрельба на Лубянке была инициирована британскими секретными службами, передает агентство Nation News.

В Москве 19 декабря произошла стрельба возле здания ФСБ на Большой Лубянке. Житель Подмосковья Евгений Манюров открыл огонь, в результате погибли двое силовиков, еще пять человек были ранены. Сам стрелок был ликвидирован.

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