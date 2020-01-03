Российская группа впервые выступит на крупнейшем фестивале в Калифорнии

Группа «Ленинград» вошла в список выступающих фестиваля Coachella Фото: Илья Московец © URA.RU

Группа «Ленинград» во главе с певцом Сергеем Шнуровым станет первым русскоязычным коллективом, который выступит на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии. Группа вошла в официальный лайн-ап (список выступающих) фестиваля, который разместили на сайте события.

«Поступило предложение выступить на фестивале Coachella. Видимо, туда мне придется ехать, потому что ни одна русскоязычная группа еще там не выступала», — рассказывал сам Шнуров в интервью для программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» в октябре 2019 года. Тогда музыкант не уточнил, в каком составе он выступит на фестивале — сольно или вместе с группой.

Сейчас стало известно, что коллектив выйдет на сцену дважды — 12 и 19 апреля. Вместе с «Ленинградом» в эти даты также выступят Фрэнк Оушен, Лана Дель Рей и Fatboy Slim. Фестиваль пройдет в течение нескольких апрельских выходных — с 10 по 12 и с 17 по 19 апреля. Все билеты на первую часть мероприятия уже распроданы.

Ранее агентство Nation News сообщало, что петербургский концерт группы «Ленинград», который прошел в середине октября, стал последним в прощальном туре. Позже сам Шнуров рассказал, что коллектив может возродиться или продолжит прощаться с фанатами в стиле Аллы Пугачевой, напоминают «Невские новости».