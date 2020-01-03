Бездомный москвич, ночевавший в фитнес-клубе, отсудил у него более 140 тысяч рублей

Бездомный москвич ночевал в фитнес-клубе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве бездомный мужчина отсудил у сети фитнес-клубов Parislife более 140 тысяч рублей за отказ предоставить ему постоянное место для ночлега. По словам самого пострадавшего, изначально он договорился с фитнес-центром, что будет заниматься по ночам, но позже представители Parislife условия соглашения нарушили.

Бездомный по имени Сергей за 11 тысяч рублей приобрел годовой абонемент, дающий право круглосуточного посещения фитнес-клуба. По утверждениям самого бездомного, на словах он договорился с администратором, что будет ночами будет медитировать на коврике. Через полгода такое положение дел надоело посетителям, которые начали жаловаться на бездомного. «Карта Сергея была заблокирована», — сообщает телеканал 360.

После этого он купил карту в другой фитнес-клуб этой же сети, но всего через несколько дней ему вновь заблокировали доступ в спортзал. В результате Сергей подал в суд на компанию и потребовал компенсацию. По решению суда один из клубов обязан выплатить бездомному 57,5 тысячи рублей, с другой — 53,9 тысячи. Кроме того, каждый из клубов выплатит по 15 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб.