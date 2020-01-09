Россияне массово заинтересовались отдыхом в Турции

Российские туроператоры говорят о буме на отдых в Турции. После новогодних праздников в турагентствах подвели итоги продаж и выяснили, что спрос на поездки в Турцию вырос, у некоторых компаний — в несколько раз.
У одного из крупнейших туроператоров России, «Интуриста», продажи путевок в Турцию выросли в четыре раза. Как сообщил исполнительный директор компании Сергей Толчин, этому поспособствовала новая чартерная цепочка — перелеты были запущены из ряда крупнейших городов России. Наибольший спрос у россиян вызывает Анталия. «Там много спа-комплексов с подогреваемыми бассейнами, где зимой отдохнуть можно в 3—4 раза дешевле, чем летом», — приводят «Ведомости» слова Толчина.
У туроператора «TUI Россия» продажи новогодних путевок в Турцию заняли четверть от общего числа проданных билетов. 90% туристов также летят в Анталию. Стоимость недельного отдыха на двоих в четырехзвездочном отеле здесь начиналась от 37 тысяч рублей вместе с перелетом.
Директор Pegas Touristic Анна Подгорная заявила, что половина от всех путевок, которые продала компания в новогодние праздники, были в Турцию. По ее мнению, дело в том, что россияне хотят уехать от холодов к морю и солнцу, а Турцию предлагает комфортные условия отдыха с хорошим сервисом, демократичным ценником и коротким перелетом.