Певица Юлия Савичева подхватила вирус, который постоянно мутирует

Певица, уроженка Кургана Юлия Савичева серьезно заболела. В Instagram она сообщила подписчикам, что после возвращения из отпуска в Москву несколько дней лежит «с высоченной температурой».
« Сегодня была у врача, рассказывает страшное: „Просто так уже не отделаться, как раньше, двумя днями с температурой, вирус мутирует, лекарства перестают действовать. Приходится искать более жесткие методы лечения. Ну, а если болезнь запущена, появляются осложнения на легкие“», — передала слова медика Савичева.
По словам Савичевой, сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. Она пожелала поклонникам не болеть и предпринимать профилактические меры.
Между тем ранее певица сообщала подписчикам. что после отпуска собирается приступить к репетициям сольной программы «Любовь найдет».