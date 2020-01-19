18 января 2020

Певица Юлия Савичева подхватила вирус, который постоянно мутирует

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Юлии Савичевой Курган, савичева юля
Юлия Савичева заболела после отпускаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Певица, уроженка Кургана Юлия Савичева серьезно заболела. В Instagram она сообщила подписчикам, что после возвращения из отпуска в Москву несколько дней лежит «с высоченной температурой».

« Сегодня была у врача, рассказывает страшное: „Просто так уже не отделаться, как раньше, двумя днями с температурой, вирус мутирует, лекарства перестают действовать. Приходится искать более жесткие методы лечения. Ну, а если болезнь запущена, появляются осложнения на легкие“», — передала слова медика Савичева.

По словам Савичевой, сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. Она пожелала поклонникам не болеть и предпринимать профилактические меры.

Между тем ранее певица сообщала подписчикам. что после отпуска собирается приступить к репетициям сольной программы «Любовь найдет».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вернулись с отпуска, называется... Сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. И меня не обошло стороной. Заболела ???? Лежу с высоченной температурой уже несколько дней. Сегодня была у врача, рассказывает страшное: «Просто так уже не отделаться, как раньше, двумя днями с температурой, вирус мутирует, лекарства перестают действовать. Приходится искать более жесткие методы лечения. Ну а если болезнь запущена, появляются осложнения на легкие». Столько дел запланировано в ближайшие дни, так не хочется никого подводить. Буду усиленно лечиться. Берегите себя, предпринимайте профилактические меры, ну а если заболели, как и я, не запускайте, обращайтесь к врачу, лечитесь и будьте здоровы. #савичева #болеем

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...